Хавбек Роми Лоренцо Пеллегріні зазнав рецидиву травми стегна і не зіграє на турнірі, інформує офіційний сайт FIGC.

Нідерланди зазнали втрати перед стартом Євро-2020 – перший суперник України не викличе нового гравця

Вже завтра італійці відкриють Євро-2020 матчем проти Туреччини. Манчіні довелося екстрено шукати заміну, і він зупинив свій вибір на Гаетано Кастровіллі з Фіорентини. Італійська федерація надіслала запит в УЄФА з проханням про заміну.

Нагадаємо, матч Туреччина – Італія розпочнеться о 22:00. Також у квартеті А виступають Швейцарія та Уельс.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту