Збірні Швейцарії та Італії зустрілися на полі у рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Швейцарії.

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Італія, зазнавши поразки, втратила статус чемпіона Європи. Це завершило їхній шлях на турнірі. Окрім цього, італійська команда вперше в історії програла два матчі в рамках одного Євро, повідомляє OptaPaolo. Раніше вони поступалися збірній Іспанії з рахунком 0:1 на груповій стадії турніру.

Нагадаємо, збірна Швейцарії у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Англія – Словаччина.

1 - L'#Italia ha perso due partite in una singola edizione dell'Europeo per la prima volta nella sua storia. Disastro.#SvizzeraItalia#EURO2024 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 29, 2024

Італія безхребетно програла Швейцарії і вилетіла з Євро-2024 – буде новий чемпіон