Чинні чемпіони Європи презентували відразу два комплекти форми, які стали дебютом співпраці з Adidas.

Кольори доволі звичні – блакитний для домашньої версії і білий для гостьової. Дизайнери додали на футболки візерунки, які мали б нагадувати мармур – "природний, географічний та культурний елемент, що представляє Італію". Інші особливості форми – тонкі смуги у кольорах італійського прапора з боків і напис "Italia" на шиї. Звичайно, на плечах присутні фірмові три смуги Adidas.

Нагадаємо, раніше Італійська федерація завершила 20-річну співпрацю з брендом Puma. Колишній спонсор платив 19 млн євро за рік, натомість Adidas гарантуватиме близько 30 млн. Національна збірна дебютує у новому екіпіруванні 23 березня – домашній матч відбору Євро-2024 проти англійців. Також в цій групі є збірна України, з якою Італія зустрінеться 12 вересня.

?? ??? ????? ?? ????? ? ??? ???



The promises of the future meet the greats of the past, in search of the symbol and soul of Italian football.



Available now at https://t.co/lX3Q4Pe0sQ and selected retailers. pic.twitter.com/LmuPRnGHlv — Italy ️️️️ (@Azzurri_En) January 17, 2023

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?