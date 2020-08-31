Фотографії нової форми опубліковані на офіційному сайті "скуадри адзурри".

Ювентус презентував несподіваний комплект форми на новий сезон

Італійці не зрадили своєму звичному синьому кольору, але на футболці з'явився цікавий орнамент. Таким чином дизайнери нагадали про епоху Ренесансу, яка вважається однією з найкращих і найпродуктивніших в історії Апеннінського півострова.

Нову форму Італії можна буде побачити вже у стартових матчах Ліги націй – команда Манчіні зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (3 вересня) та Нідерландами (7 вересня).

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні