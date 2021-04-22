Італійці показали другий комплект форми, в якій виступатимуть на Євро-2020.

Відеопрезентація за участі Іммобіле, Верраті та інших зірок опублікована в офіційному Twitter "Скуадри Адзурри".

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Компанія Puma обрала доволі мінімалістичний підхід. Шорти виконані у темно-синьому кольорі, а футболка і гетри білі. Єдине, що трохи розбавляє дизайн, – напис "Italy" на грудній частині.

Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2020 команда Роберто Манчіні гратиме проти Туреччини, Швейцарії та Уельсу.

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