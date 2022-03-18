Роберто Манчіні визначився зі списком гравців, на яких розраховує у битві за поїздку на Мундіаль.

"Скуадра Адзурра" оголосила заявку з 33 гравців, серед яких четверо голкіперів.

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У складі є двоє дебютантів – захисник Лаціо Луїс Феліпе та вінгер Кальярі Жоао Педро. Обидва народилися в Бразилії, однак давно виступають в Італії та отримали відповідні паспорти. Головна втрата чемпіонів Європи – хавбек Ювентуса Федеріко К'єза, який надовго вилетів через травму коліна.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф відбору італійці прийматимуть Північну Македонію 24 березня. Переможець цієї пари у фіналі (29 березня) зійдеться з переможцем двобою Португалія – Туреччина.

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