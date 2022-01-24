До національної команди Італії запросили 35 футболістів, на яких очікує 3-денний збір (26-28 січня).

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Скандальний форвард Маріо Балотеллі також повернеться до збірної вперше з 2018-го року. Зараз 31-річний нападник захищає кольори турецького Адана Демірспор.

Нагадаємо, збірна Італія не змогла кваліфікуватись на Мундіаль з групового етапу відбору, тому на команду Манчіні очікують стикові матчі. 24 березня італійці зустрінуться з Північною Македонією, а переможець розіграє путівку в Катар з тріумфатором пари Португалія – Туреччина.

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