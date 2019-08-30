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Збірна Італії оголосила заявку на матчі кваліфікації Євро-2020 – дві молоді зірки поза складом

18:56 139 Читать на русском
Збірна Італії оголосила заявку на матчі кваліфікації Євро-2020 – дві молоді зірки поза складом
Збірна Італії / Reuters

Роберто Манчіні визначився з іменами гравців, які допоможуть команді у матчах проти Вірменії та Фінляндії.

 

До списку національної збірної увійшли 26 гравців, інформує офіційний твіттер команди.

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Слід відзначити, що Манчіні не викликав на матчі відбору Мойзе Кіна та Ніколо Дзаньйоло. Молоді зірки покарані за свою поведінку на цьогорічному Євро U-21. Нападник Евертона і хавбек Роми порушували командну дисципліну, за що їх позбавили місця навіть в молодіжній збірній, тепер їхніми послугами знехтувала і головна команда.

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Нагадаємо, у найближчих матчах кваліфікації Євро-2020 Італія зустрінеться з Вірменією (5 вересня) та Фінляндією (8 вересня).

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Теги
Євро-2020 Фінляндія - Італія Італія Італія
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