Італійська федерація футболу (FIGC) розглядає варіант зі запрошенням Раяна Шеркі, інформує RMC Sport.

Екс-гравець Баварії не дочекався запрошення Німеччини і погодився виступати за зіркову африканську збірну

21-річний вінгер має алжирське коріння, народився в Ліоні, але один з його дідусів родом з Апулії, південного регіону Італії. Усі три країни зберігають інтерес до Шеркі, який вважався одним з найцікавіших талантів Європи, але останнім часом перестав прогресувати. Сам гравець наразі виступає за молодіжну збірну Франції.

З "Ле Бльо" Шеркі вигравав срібні медалі Олімпіади, а от на молодіжному Євро-2023 провалився – гол Раяна не врятував від сенсаційної поразки Україні у чвертьфіналі (1:3).

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