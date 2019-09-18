Збірна Іспанії запросила вундеркінда Барселони Фаті на чемпіонат світу U-17

Нападник Барселони Ансу Фаті може дебютувати за юніорську команду збірної Іспанії, але є важлива перепона.

Іспанська Федерація футболу надіслала запрошення Ансу Фаті приєднатись до національної юніорської команди на ЧС U-17, повідомляє football-espana.

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Проблема в тому, що 16-річний форвард Барселони має громадянство Гвінея-Бісау. Зараз відбувається процедура щодо натуралізації гравця. Заявка збірної Іспанії U-17 повинна бути сформована до 25 вересня.

Чемпіонат світу U-17 відбуватиметься в Бразилії з 26 жовтня по 17 листопада.

Нагадаємо, Ансу став відкриттям на старті сезону. Фаті у поточному розіграші Ла Ліги провів три матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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