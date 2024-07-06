Хавбек Барселони Педрі долучився до сумного рекорду, який "Фурія Роха" побила у матчі з німцями.

Напередодні Іспанія у драматичному матчі 1/4 фіналу Євро-2024 на останній хвилині додаткового часу зуміла забити Німеччині і вийшла у півфінал турніру. Але починалося все для "Фурії Рохи" не так райдужно.

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Вже на самому початку матчу Тоні Кроос пішов у жорсткий стик з Педрі і врізав йому по коліну. Півзахисник Барселони довго не міг підвестися, але таки продовжив гру. Однак вже за хвилину він знову опустився на газон і попросив заміну. У Педрі діагностували розтягнення внутрішньої бічної зв'язки лівого коліна і він ризикує більше не зіграти на цьому Євро.

Замість Педрі на 8-й хвилині на полі з'явився Дані Ольмо і ця заміна стала самою ранньою в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи, повідомляє Sport.ua.

Іспанець на 5 хвилин перевершив попередній рекорд, встановлений на Євро-2000 югославом Гораном Джоровічем і повторений через 20 років українцем Олександром Зубковим.

Нагадаємо, у півфіналі збірна Іспанії зустрінеться з Францією. Дуель відбудеться у вівторок, 9 липня, і розпочнеться о 22:00.

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