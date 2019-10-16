Збірна Іспанії встановила чергове історичне досягнення

"Червона фурія" побила рекорд за кількістю виходів на чемпіонати Європи.

Збірна Іспанії, забезпечивши собі путівку на Євро-2020 у поєдинку зі Швецією, вперше у своїй історії вийшла на чемпіонат Європи сьомий раз поспіль, повідомляє OptaJose. Це стало рекордом для національної команди. Раніше збірна Іспанії грала на чемпіонатах Європи 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 і 2016 років.

Переможна нічия Іспанії у відеоогляді матчу проти Швеції

Нагадаємо, у 8-му турі відбору на Євро-2020 іспанці зіграли унічию зі Швецією (1:1), але цього виявилося достатньо для дострокового виходу до фінальної частини турніру.

У групі F беззаперечним лідером з 20-ма очками в активі є саме Іспанія. За нею йдуть Швеція (15 пунктів), Румунія (14 балів) і Норвегія (11 очок). Замикають турнірну таблицю Мальта і Фарери – у обох збірних по 3 залікових бали.

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