Збірна Іспанії офіційно звільнила головного тренера після невдачі на жіночому Євро
Наставниця жіночої збірної Іспанії Монсе Томе покине свою посаду.
Федерація жіночого футболу Іспанії (RFEF) вирішила не продовжувати контракт з Монсе Томе, повідомляє Diario AS.
Таким чином 43-річна фахівчиня покине посаду головного тренера жіночої збірної Іспанії 31 серпня. Її, ймовірно, замінить наставниця збірної U-23 Соня Бермудес. "Фурію Роху" в середині жовтня очікує Фінал чотирьох Ліги націй.
Нагадаємо, що в фіналі жіночого Євро-2025 Іспанія програла в серії пенальті збірній Англії.
