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ЧС-2018: Збірна Іспанії вдруге в історії вилетіла з Мундіалю без поразок в основний час

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ЧС-2018: Збірна Іспанії вдруге в історії вилетіла з Мундіалю без поразок в основний час
Збірна Іспанії після поразки від Росії / FIFA

"Фурія Роха" повторила неприємне для себе досягнення на чемпіонатах світу.

Вдруге в історії збірної Іспанії команда вилетіла з чемпіонату світу, не програвши жодного матчу в основний час.

Сьогодні іспанці поступились росіянам у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:4. Основний час матчу завершився нічиєю 1:1.

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Під час групового етапу підпопічні Єрро здобули дві перемоги та одного разу зіграли внічию.

Це не перший подібний невтішний досвід для збірної Іспанії. ПІд час ЧС-2002 року "Фурія Роха" також примудрилась вилетіти, не програвши жодного матчу в основний час.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Тоді іспанці здобули три перемоги на груповому етапі турніру, проте програли серію пенальті збірній Південної Кореї у чвертьфіналі турніру.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Іспанія - Росія Іспанія Іспанія
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