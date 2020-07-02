toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Збірна Ісландії оновила логотип та презентувала його епічним відео – поціновувачам міфології сподобається

2 липня 07:30 - Читать на русском
Збірна Ісландії оновила логотип та презентувала його епічним відео – поціновувачам міфології сподобається
Збірна Ісландії / Фото Daily Telegraph

Керівництво національної команди Ісландії не сиділо без роботи під час карантину.

У новій загадковій емблемі збірної Ісландії поєднано одразу 4 головних герої міфології країни, повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної асоціації (KSI).

ЧС-2022: презентовано офіційний логотип Мундіалю в Катарі

"Новий логотип є символом безпрецедентної солідарності, натхненної спадщиною і формуванням історії, яка сучасно переплітає пам'ятки Ісландії. Знак складний, але чіткий і заснований на попередньому гербі – але стоїть одноосібно як знак збірної Ісландії.

Сучасні бренди потребують гнучкості і можуть адаптуватися різними способами. Що робить логотип ще більш сильним, так це те, що його складові можуть як сприйматися окремо один від одного, так і утворювати загальний кадр", – йдеться у поясненні прес-служби KSI.

Диктатор, який не впускав свою збірну на Мундіаль: скандальні матчі, дружина вболіває за інший клуб, 14-річна коханка

blog_ava
Був співтворцем успіху Ярославського – стало відомо, хто є остаточним власником новоствореного Метала
3 липня
8018
Теги
Світ Відеоновини Ісландія Ісландія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
33
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук