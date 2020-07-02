Збірна Ісландії оновила логотип та презентувала його епічним відео – поціновувачам міфології сподобається

Керівництво національної команди Ісландії не сиділо без роботи під час карантину.

У новій загадковій емблемі збірної Ісландії поєднано одразу 4 головних герої міфології країни, повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної асоціації (KSI).

ЧС-2022: презентовано офіційний логотип Мундіалю в Катарі

"Новий логотип є символом безпрецедентної солідарності, натхненної спадщиною і формуванням історії, яка сучасно переплітає пам'ятки Ісландії. Знак складний, але чіткий і заснований на попередньому гербі – але стоїть одноосібно як знак збірної Ісландії.

Сучасні бренди потребують гнучкості і можуть адаптуватися різними способами. Що робить логотип ще більш сильним, так це те, що його складові можуть як сприйматися окремо один від одного, так і утворювати загальний кадр", – йдеться у поясненні прес-служби KSI.

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