Збірна Ісландії оголосила заявку на матчі проти України та Франції у відборі до чемпіонату світу-2026
Ісландія визначилася зі списком гравців на жовтневі матчі відбору до ЧС-2026.
Головний тренер Арнар Гюннлейгссон викликав 24 гравців – 3 воротарів та 21 польового, повідомляє Футбольна асоціація Ісландії.
10 жовтня скандинави прийматимуть вдома збірну України, а 13 жовтня зустрінуться з командою Франції.
Заявка збірної Ісландії на жовтневі матчі відбору до ЧС-2026:
Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланд, Данія), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).
Захисники: Логі Томассон (Самсунспор, Туреччина), Данієль Гретарссон (Сеннерйюске, Данія), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос, Греція), Віктор Пальссон (Горсенс, Данія).
Півзахисники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Б'яркі Б'яркасон (Венеція, Італія), Гіслі Тордарсон (Лех, Польща), Ісак Йоганнессон (Кельн, Німеччина), Андрі Бальдурссон (Касімпаша, Туреччина), Стефан Юрдарсон (Престон, Англія), Крістіан Глінссон (Фіорентина, Італія), Торір Хельгасон (Лечче, Італія), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Йон Торстейнссон (Герта, Німеччина), Мікаєль Еллертссон (Дженоа, Італія), Мікаєль Андерсон (Юргорден, Швеція).
Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген, Нідерланди), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегія), Андрі Гудйонсен (Блекберн, Англія), Данієль Гудйонсен (Мальме, Швеція), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Італія).
Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк'явіку. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
