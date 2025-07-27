Технічний директор Футбольної асоціації Індії Субрата Пол прокоментував чутки про Хаві. Він підтвердив, що колишній наставник Барселони виявляв інтерес до посади головного тренера збірної і подав заявку на вакансію. Електронний лист від Пепа Гвардіоли також викликав здивування в офісах.

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Представники футбольної асоціації проаналізували заяви і дійшли висновку, що вони виявилися підробленими. У суботу асоціація принесла вибачення. "AIFF отримала електронні листи із заявами від Пепа Гвардіоли та Хаві Ернандеса. Їхню справжність не вдалося перевірити, але тепер з'ясовується, що електронні листи із заявами були підробленими", – йдеться в заяві.

Індійська футбольна асоціація шукає нового національного тренера з початку липня і розмістила оголошення про вакансію. Вже отримано 170 заявок. В даний час країна займає 133-е місце в рейтингу ФІФА, відразу після Конго і трохи вище Центральноафриканської Республіки. Індія жодного разу не кваліфікувалася на чемпіонат світу.

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