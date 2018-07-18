Збірна Хорватії пожертвує 23 млн євро призових дітям

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч написав відкритого листа, в якому зазначив, що всі призові, отримані на ЧС-2018 (23 млн євро), збірна віддасть в благодійний фонд для хорватських дітей.

"Зараз Хорватія знаходиться у важкій ситупації. Хорватія – найбідніша країна в Євросоюзі, якою управляють люди,що мають стосунок до організованої злочинності. Мільйони людей виїхали з Хорватії в останні 20 років. Наші пенсіонери не можуть забезпечити свої базові потреби, молодь не може дозволити собі освіту, медицина руйнується, а корумпована юридична система захищає великі капітали.

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Я прошу політиків і представників влади,які довели людей до відчаю та бідності, триматися подалі від збірної Хорватії. Вам не раді в нашій роздягальні, ми не хочемо з вами фотографуватися і вести справи. Це ви зробили хорватів найбіднішим народом Європи. У нас є діти, що ніколи не бачили моря, але ж у Хорватії більше тисячі кілометрів морського узбережжя. Є діти, які лягають спати голодними, тому що їх батьки безробітні.

Ми не раді людям, які зробили це з нашою країною. Поважайте наше рішення, не надягайте наші футболки і не використовуйте наш успіх для своєї реклами.

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Вся команда пожертвує свої призові з ЧС-2018 хорватським дітям. Фонд профінансує дітям відпочинок на морі. Це найменше, що ми можемо зробити", – йдеться в листі.

Нагадаємо, хорвати під керівництвом Даліча завоювали срібні нагодороди ЧС-2018. У фіналі збірна Хорватії поступилась Франції з рахунком 2:4.