Збірна Греції змінила головного тренера після провалу в Лізі націй

Головний тренер збірної Греції Міхаель Скіббе звільнений з тренерського містка "еллінів".

Виконком Федерації футболу Греції вирішив звільнити німецького фахівця з посади головного тренера національної команди, повідомляє прес-служба організації.

Перес хотів звільнити Лопетегі після матчу з Вікторією, – ЗМІ

Новим тренером збірної Греції став Ангелос Анастасіадіс. Із новоспеченим керманичем команди підписали угоду до кінця кваліфікації до Євро-2020. Раніше Анастасіадіс очолював ПАОК. Панатінаїкос та збірну Кіпру.

Збірна Греції після 4-х матчів у Лізі націй має у своєму активі 6 пунктів. "Елліни" практично втратили всі шанси на вихід із групи. Очолює квартет збірна Фінляндії з 12-ма очками.

Забуті, але не голодні – топ-10 гравців, які марнують талант і все ще належать європейським грандам