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Збірна Греції змінила головного тренера після провалу в Лізі націй

26 жовтня 10:29 419 Читать на русском
Збірна Греції змінила головного тренера після провалу в Лізі націй
Збірна Греції звільнила Скіббе та призначила нового тренера

Головний тренер збірної Греції Міхаель Скіббе звільнений з тренерського містка "еллінів".

Виконком Федерації футболу Греції вирішив звільнити німецького фахівця з посади головного тренера національної команди, повідомляє прес-служба організації.

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Новим тренером збірної Греції став Ангелос Анастасіадіс. Із новоспеченим керманичем команди підписали угоду до кінця кваліфікації до Євро-2020. Раніше Анастасіадіс очолював ПАОК. Панатінаїкос та збірну Кіпру.

Збірна Греції після 4-х матчів у Лізі націй має у своєму активі 6 пунктів. "Елліни" практично втратили всі шанси на вихід із групи. Очолює квартет збірна Фінляндії з 12-ма очками.

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Теги
Ліга націй Міхаель Скіббе Міхаель Скіббе Греція Греція Ангелос Анастасіадіс Ангелос Анастасіадіс
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