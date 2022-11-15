У неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Багато збірних вже перебувають на місці проведення турніру і чекають на його початок. Збірна Гани – не виняток, команда вже здійснила переліт.

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Проте, як повідомляє ганський журналіст Френк Дарква, адміністратори збірної Гани забули ігрову форму національної команди вдома. Через цю грубу помилку гравці збірної Гани можуть зіграти у першому матчі на ЧС-2022 не у своїй формі.

Тож гонка з часом розпочалася. Перший матч на ЧС-2022 Гана проведе 24 листопада зі збірною Португалії.

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