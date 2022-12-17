Збірна Франції мала напружену ситуацію з постачальником форми за кілька днів до фіналу ЧС-2022.

Компанія Nike переконана, що їхні клієнти здолають Аргентину і втретє стануть чемпіонами світу.

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У п'ятницю розпочався продаж унікальної колекції форми, яка була створена під фінал Мундіалю, інформує Mirror. Nike захотіла, щоб їхній виріб був актуальним і в разі перемоги, тому авансом вліпила на футболку третю зірочку. Втім, наступного дня сторінка з відповідним товаром зникла. Ймовірно, Французька федерація сама була шокована зухвалістю спонсора і не захотіла гнівити долю передчасним святкуванням.

Нагадаємо, матч Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток фіналу ЧС-2022 на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом.

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