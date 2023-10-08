Збірна Франції включила Жиру до списку голкіперів на матч відбору Євро-2024
"Трикольорові" гідно оцінили подвиги французького нападника Олів'є Жиру у воротах Мілана.
Напередодні форвард Мілана Олів'є Жиру у матчі 8-го туру Серії А проти Дженоа дебютував у складі "россонері" в якості голкіпера після того, як червону картку заробив Майк Меньян. 37-річному нападнику навіть вдалось врятувати свою команду, коли він безстрашно кинувся у ноги супернику, який виходив сам на сам.
Феєрія Жиру-воротаря у відеоогляді матчу Дженоа – Мілан
У збірній Франції вже відреагували на подвиги Жиру, додавши його до списку голкіперів на майбутній матч відбіркового етапу чемпіонату Євро-2024 проти Нідерландів (13 жовтня).
"Нам довелося оновити список", – підписала фото у соціальній мережі Х прес-служба "трикольорових".
До слова, раніше і Жиру, і Меньян отримали виклик на жовтневі матчі Франції.
Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера