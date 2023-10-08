Напередодні форвард Мілана Олів'є Жиру у матчі 8-го туру Серії А проти Дженоа дебютував у складі "россонері" в якості голкіпера після того, як червону картку заробив Майк Меньян. 37-річному нападнику навіть вдалось врятувати свою команду, коли він безстрашно кинувся у ноги супернику, який виходив сам на сам.

Феєрія Жиру-воротаря у відеоогляді матчу Дженоа – Мілан

У збірній Франції вже відреагували на подвиги Жиру, додавши його до списку голкіперів на майбутній матч відбіркового етапу чемпіонату Євро-2024 проти Нідерландів (13 жовтня).

"Нам довелося оновити список", – підписала фото у соціальній мережі Х прес-служба "трикольорових".

До слова, раніше і Жиру, і Меньян отримали виклик на жовтневі матчі Франції.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера