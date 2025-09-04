Керманич "Ле Бльо" ще у січні повідомив, що покине свою посаду після ЧС-2026. Дешам підтвердив план зараз, готуючись до стартового матчу відбору на Мундіаль проти України.

Лідер збірної Франції оцінив українських фанатів: "Ми знаємо, через що вони зараз проходять"

"Чи знаю, чим буду займатись у вересні 2026-го? Так, звичайно, все запрограмовано, сплановано, ви ж мене знаєте (сміється)...

Я міг піти і в попередні роки. Все могло скластися не так добре, або ж просто президент міг вирішити інакше. Мета – кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, і це не лише моя мета. Після цього, у вересні наступного року, мене вже тут не буде, це точно. Я буду в іншому місці, але поки не знаю, де. Я відчуваю, що прощаюся, але це не так. Це просто останній рік, от і все", – цитує Дешама L'Équipe.

Нагадаємо, 5 вересня Франція стартує у відборі на ЧС-2026 матчем проти України у Вроцлаві. Для Дешама це буде 170-й поєдинок за 13 років на чолі "Ле Бльо".

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці