Вчора "Ле бльо" стартували на ЧС-2022, розгромивши Австралію з рахунком 4:1, а вже сьогодні на збірну Франції чекає новий матч. Ті, хто залишився без ігрової практики, зіграють проти клубу Аль-Гараха, повідомляє GFFN.

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Поки не встигли дебютувати на Мундіалі в Катарі 9 французів. Голкіпери Альфонс Ареола та Стів Манданда. Захисники Вільям Саліба, Рафаель Варан, Аксель Дісасі (Жюль Кунде провів на полі лічені хвилини). Півзахисники Едуардо Камавінга, Маттео Гендузі та Жордан Верету. У нападі без ігрового часу залишився лише Рандаль Коло Муані, Маркус Тюрам таки встиг дебютувати.

До слова, попереду в збірної Франції ще два матчі групового етапу ЧС-2022 – 26 листопада проти Данії та 30 числа з Тунісом.

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