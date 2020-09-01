Презентація домашнього та гостьового варіантів опублікована в офіційному Twitter національної збірної Франції.

Збірна Англії презентувала нову домашню та гостьову форми – серйозні зміни

Домашня форма залишилася синьою, але дизайнери додали горизонтальні смуги – одну широку червону і кілька тонших блакитних. Гостьовий комплект виконаний у білому кольорі, тут також не обійшлося без смуг. Щоправда, вони розташовані по боках і стилізовані під національний прапор.

Нагадаємо, чемпіони світу розпочнуть свій шлях в Лізі націй матчами проти Швеції (5 вересня) та Хорватії (8 вересня).

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