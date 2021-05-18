Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі списком гравців, яких розглядатиме для поїздки на Євро-2020.

Заявка з 26 гравців опублікована в офіційному Twitter французької команди. Відразу звертає на себе увагу сенсаційне повернення Каріма Бензема. Форвард Реала не викликався до національної команди з 2015 року на фоні скандалу з шантажем секс-відео партнера по збірній Матьє Вальбуена.

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Воротарі: Льоріс, Манданда, Маньян;

Захисники: Варан, Дінь, Лукас Ернандес, Зума, Павар, Кунде, Лангле, Дюбуа, Кімпембе;

Півзахисники: Погба, Канте, Рабйо, Толіссо, Сіссоко, Лемар;

Нападники: Бензема, Мбаппе, Жиру, Тюрам, Коман, Бен-Єддер, Грізманн, Усман Дембеле.

Нагадаємо, на Євро-2020 французи потрапили в одну групу з Німеччиною, Португалією та Угорщиною. Перший матч – 15 червня проти Бундесманшафт.

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