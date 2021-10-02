Збірна Фінляндії оголосила склад на матч з Україною
Головний тренер "пугачів" Маркку Канерва оголосив склад своєї команди на поєдинок відбору чемпіонату світу 2022 року.
На жовтневий матч наставник фінів Маркку Канерва викликав до національної команди 24-х футболістів, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.
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Воротарі: Єссе Йоронен (Брешія, Італія), Лукаш Градецкі (Байєр, Німеччина), Карлйохан Ерікссон (Мьялбі, Швеція).
Захисники: Йоона Тойвіо (Хеккен, Швеція), Лео Вяйсянен (Ельфсборг, Швеція), Паулюс Араюурі (Фамагуста, Кіпр), Роберт Іванов (Варта, Польща), Юхані Ояла (Мотервелл, Шотландія), Альбін Гранлунд (Сталь, Польща), Юкка Райтала (Монреаль Імпакт, Канада), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Ніколас Хямяляйнен (Лос-Анджелес Гелаксі, США).
Півзахисники: Ільмарі Нісканен (Данді, Шотландія), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландія), Онні Валакарі (Пафос, Кіпр), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеція), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегія), Каан Кайрінен (Потенца, Норвегія), Робін Лод (Міннесота Юнайтед, США), Фредрік Єнсен (Аугсбург, Німеччина), Урхо Ніссіля (КуПС).
Нападники: Теему Пуккі (Норвіч, Англія), Йоель Пох'янпало (Різеспор, Туреччина), Маркус Форсс (Брентфорд, Англія).
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00.
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