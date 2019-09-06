Збірна Данії здобула найбільшу гостьову перемогу за понад 100 років

Данська національна дружина у вчорашньому матчі встановила чергове історичне досягнення.

Збірна Данії розгромила національну команду Гібралтару у виїзному матчі групи D кваліфікаційного турніру Євро-2020. Зустріч завершилася з рахунком 6:0 на користь данців. По дублю на свій рахунок записали Крістіан Еріксен (обидва голи – з пенальті) і Крістіан Гютк’єр, ще по голу забили Роберт Сков і Томас Ділейні.

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Ця перемога стала для Данії найбільшою гостьовою за більш ніж 100 років. У 1913 році данці розгромили шведів у товариському матчі з рахунком 10:0.

В іншому матчі цієї ж групи Ірландія і Швейцарія зіграли унічию (1:1). Таким чином, ірландці з 11-ма очками після п’яти ігор залишилися на першому місці. Данія з 8 очками (4 гри) – друга, Швейцарія з 5 очками у трьох матчах розташувалася на третій позиції. На четвертому місці Грузія (3 очки), Гібралтар – останній (0).