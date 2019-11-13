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Збірна Чилі скасувала товариський матч з Перу через заворушення в країні

13 листопада 23:13 49 Читать на русском
Збірна Чилі скасувала товариський матч з Перу через заворушення в країні
Збірна Чилі / Фото з відкритих джерел

Нестабільна ситуація в країні змусила місцеву федерацію відмінити товариську гру збірної проти Чилі.

Товариський матч проти команди Перу, який мав відбутися 19 листопада у столиці Перу Лімі, скасовано. Рішення про це було прийнято сьогодні, 13 листопада, Федерацією футболу Чилі. Головна причина відміни матчу – масові заворушення та нестабільна політична ситуація у країні, повідомляє ANFP.

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Нагадаємо, у Чилі вже майже місяць проходять акції протесту, обумовлені підвищенням цін на проїзд у громадському транспорті та невдоволенням економічними і соціальними проблемами. Раніше Федерація футболу Чилі призупинила також всі внутрішні змагання в країні.

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