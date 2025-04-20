Бразильська Конфедерація футболу наполягає на тому, щоб Карло Анчелотті очолив "селесао" до середини червня.

Збірна Бразилії наполягає на призначенні Карло Анчелотті своїм головним тренером до клубного чемпіонату світу, пише Фабріціо Романо. Представники Конфедерації футболу Бразилії вже кілька днів перебувають у Мадриді для контакту з табором Анчелотті і залишаться на наступний тиждень, щоб прискорити переговори.

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Італійський фахівець очолює Реал із липня 2021 року, але, ймовірно, буде звільнений після фіналу Кубка Іспанії. Цей поспіх пов'язаний із тим, що Карло загубив роздягальню команди – після другого чвертьфіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом гравці "бланкос" звинуватили тренера в застосуванні неправильної тактики.

Клубний ЧС розпочнеться 15 червня.

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