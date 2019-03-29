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Збірна Бразилії вперше за 69 років зіграє у білій формі

12:17 324 Читать на русском
Збірна Бразилії вперше за 69 років зіграє у білій формі
Збірна Бразилії / фото з відкритих джерел

"Селесао" будуть грати у білому комплекті форми на цьогорічному Кубку Америки.

Під час Кубка Америки-2019 збірна Бразилії зіграє у білих футболках з синіми комірцями – на честь століття перемоги команди у цьому турнірі, повідомляє Daily Mail.

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Бразильці зіграють у білій формі вперше з 1950 року, коли вони програли збірній Уругваю у фіналі Мундіалю. Зазначимо, що традиційні кольори "селесао" – жовтий (домашній комплект форми) та синій (виїзний комплект форми).

Зазначимо, Кубкок Америки відбудеться з 14 червня по 7 липня у Бразилії.

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