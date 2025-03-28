За інформацією бразильського видання UOL, наразі тривають останні переговори між президентом CBF Едналдо Родрігесом і тренером. Очікується, що вже після цієї зустрічі, яка відбудеться сьогодні, буде оголошено рішення про його звільнення.

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Оцінка результатів команди після численних невдач на чолі з Дорівалом викликала серйозні питання до його методів роботи. Побиття в Аргентині (1:4), зокрема, стало кульмінацією для тренера, адже бразильці були повністю переграні в тактичному плані, особливо в центрі поля.

Як повідомляється, федерація вже розглядає можливі варіанти для заміни тренера, але наразі не веде переговори з конкретними кандидатами. Однак є ймовірність, що CBF віддасть перевагу іноземному фахівцю, серед яких розглядаються імена таких тренерів, як Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра.

Нагадаємо, Дорівал Жуніор очолив збірну Бразилії 8 січня 2024 року та провів на чолі команди всього 16 матчів.

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