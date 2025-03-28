Збірна Бразилії вирішила звільнити тренера після приниження від Аргентини – він протримався всього 16 матчів
Федерація футболу Бразилії (CBF) готується до відставки головного тренера національної збірної Дорівала Жуніора після поразки від Аргентини.
За інформацією бразильського видання UOL, наразі тривають останні переговори між президентом CBF Едналдо Родрігесом і тренером. Очікується, що вже після цієї зустрічі, яка відбудеться сьогодні, буде оголошено рішення про його звільнення.
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Оцінка результатів команди після численних невдач на чолі з Дорівалом викликала серйозні питання до його методів роботи. Побиття в Аргентині (1:4), зокрема, стало кульмінацією для тренера, адже бразильці були повністю переграні в тактичному плані, особливо в центрі поля.
Як повідомляється, федерація вже розглядає можливі варіанти для заміни тренера, але наразі не веде переговори з конкретними кандидатами. Однак є ймовірність, що CBF віддасть перевагу іноземному фахівцю, серед яких розглядаються імена таких тренерів, як Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра.
Нагадаємо, Дорівал Жуніор очолив збірну Бразилії 8 січня 2024 року та провів на чолі команди всього 16 матчів.
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