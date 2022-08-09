Збірна Бразилії показала обидві форми для ЧС-2022 – тваринні мотиви у компанії Феномена
Бразильці одними з перших продемонстрували екіпірування, в якому виступлять на найближчому чемпіонаті світу.
Презентація обох комплектів опублікована у офіційних соцмережах "селесао".
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Дизайнери вирішили не зраджувати традиційним основам – домашня форма жовто-синя, а гостьова синьо-біла. Головною родзинкою футболок став принт ягуара, який є одним із символів Бразилії. У кадри презентації потрапив легендарний Роналдо, який 20 років тому кував наразі останній кубок світу для країни.
Нагадаємо, на груповому етапі в Катарі суперниками Бразилії стануть Швейцарія, Сербія і Камерун.
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