Бразильці одними з перших продемонстрували екіпірування, в якому виступлять на найближчому чемпіонаті світу.

Презентація обох комплектів опублікована у офіційних соцмережах "селесао".

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Дизайнери вирішили не зраджувати традиційним основам – домашня форма жовто-синя, а гостьова синьо-біла. Головною родзинкою футболок став принт ягуара, який є одним із символів Бразилії. У кадри презентації потрапив легендарний Роналдо, який 20 років тому кував наразі останній кубок світу для країни.

Garra. É a vontade de seguir em frente.

É sangue no olho. É pressão. Dentro e fora do campo.

É coletivo. Representa mais de 210 milhões de brasileiros. É a nossa Garra.

Veste a garra.

Nossa garra segue em frente.#VesteAGarra

Produto disponível em https://t.co/HQurNUVGvH pic.twitter.com/wptSnLrp8B — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 8, 2022

Нагадаємо, на груповому етапі в Катарі суперниками Бразилії стануть Швейцарія, Сербія і Камерун.

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