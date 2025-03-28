Збірна Бразилії офіційно залишилась без тренера – приниження від Аргентини стало останньою краплею
Дорівал Жуніор безславно завершив свою роботу на чолі збірної Бразилії.
Офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу повідомив, що Дорівал Жуніор покинув посаду головного тренера національної збірної.
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Ім'я наступника наразі невідомо – зазначається, що конфедерація продовжує пошуки. Раніше серед претендентів називались імена таких фахівців як Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра.
Нагадаємо, Дорівал Жуніор очолив збірну Бразилії 8 січня 2024 року та провів на чолі команди всього 16 матчів. 2 дні тому "пентакампеони" зазнали нищівної поразки від Аргентини у відборі до ЧС-2026 (1:4).
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