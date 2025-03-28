Дорівал Жуніор безславно завершив свою роботу на чолі збірної Бразилії.

Офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу повідомив, що Дорівал Жуніор покинув посаду головного тренера національної збірної.

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Ім'я наступника наразі невідомо – зазначається, що конфедерація продовжує пошуки. Раніше серед претендентів називались імена таких фахівців як Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра.

Нагадаємо, Дорівал Жуніор очолив збірну Бразилії 8 січня 2024 року та провів на чолі команди всього 16 матчів. 2 дні тому "пентакампеони" зазнали нищівної поразки від Аргентини у відборі до ЧС-2026 (1:4).

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