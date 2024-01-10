Кілька днів тому Сан-Паулу оголосив про призначення Дорівала на посаду головного тренера "селесао". У середу, 10 січня, Бразильська конфедерація футболу (CBF) підтвердила цю інформацію. Презентація 61-річного фахівця відбудеться в четвер, 11 січня.

Збірна Бразилії отримала нового наставника після провальних перемовин з Анчелотті

На цій посаді Дорівал змінив Фернандо Дініса – наставник Флуміненсе певний час поєднував дві посади та провів на чолі збірної Бразилії 6 матчів, у яких його команда зазнала 3 поразки.

Раніше Дорівал тренував такі клуби, як Сан-Паулу, Фламенго, Атлетіко Паранаенсе, Сантос, Флуміненсе, Атлетіко Мінейро, Васко, Крузейро та інші.

Головною метою CBF був Карло Анчелотті, однак італієць вирішив продовжити контракт із Реалом.

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