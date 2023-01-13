Колишній тренер Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке зовсім скоро може отримати нову роботу.

52-річний іспанець став фаворитом на пост не лише наставника мадридського Атлетіко, а й збірної Бразилії, інформує Sport.es. Президент тамтешньої федерації повинен вступити у перемовини наступного тижня.

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Раніше головним претендентом на вакантне крісло був Хосеп Гвардіола, але він дав зрозуміти, що не прагне покидати Манчестер Сіті, адже хоче виграти Лігу чемпіонів. Кандидатури Карло Анчелотті й Жозе Моурінью теж розглядали – вони відмовились.

Нагадаємо, Бразилія зупинилася в 1/4 фіналу ЧС-2022, поступившись хорватам у серії пенальті. З командою одразу попрощався Тіте, який очолював "селесао" 6,5 років. Луїса Енріке звільнили зі збірної Іспанії після вильоту з Мундіалю від Марокко на стадії 1/8.

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