"5 років тому, тільки почувши про призначення Шевченка, я сказав: "Збірна більше не буде колишньою!". Далі були кардинально інші збори з важкими тренуваннями, новими правилами і традиціями. І наші перемоги, від яких всі сміялися і плакали (все, як обіцяли).

Шевченко показав, чим займається після збірної України – зіркова компанія

Ми командою йшли до цих досягнень пліч-о-пліч, як професіонали, однодумці, партнери і, звичайно, друзі. Миколайовичу, спасибі за все це", – написав Пятов в Instagram.

Нагадаємо, новим тренером збірної України став Олександр Петраков.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною