"Збірна більше не буде колишньою": Пятов згадав момент призначення Шевченка
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов разом з Андрієм Шевченком попрощався зі збірною України.
"5 років тому, тільки почувши про призначення Шевченка, я сказав: "Збірна більше не буде колишньою!". Далі були кардинально інші збори з важкими тренуваннями, новими правилами і традиціями. І наші перемоги, від яких всі сміялися і плакали (все, як обіцяли).
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Ми командою йшли до цих досягнень пліч-о-пліч, як професіонали, однодумці, партнери і, звичайно, друзі. Миколайовичу, спасибі за все це", – написав Пятов в Instagram.
Нагадаємо, новим тренером збірної України став Олександр Петраков.
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