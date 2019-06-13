Збірна Білорусі звільнила головного тренера Кріушенка

Ігор Кріушенко покинув посаду головного тренера національної збірної Білорусі.

На офіційному сайті Асоціації білоруської федерації футболу оголосили про розрив контракту з 55-річним фахівцем.

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Керівників білоруського футболу розчарували результати національної збірної у першій частині відбору на Євро-2020. Вони домовилися з Кріушенком і його тренерським штабом про дострокове припинення співпраці.

Нагадаємо, після чотирьох турів євровідбору команда нашого сусіда не здобула жодного очка і посідає передостанню сходинку групи С.

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