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Збірна Білорусі звільнила головного тренера Кріушенка

18:56 256 Читать на русском
Збірна Білорусі звільнила головного тренера Кріушенка
Ігор Кріушенко / Фото АБФФ

Ігор Кріушенко покинув посаду головного тренера національної збірної Білорусі.

На офіційному сайті Асоціації білоруської федерації футболу оголосили про розрив контракту з 55-річним фахівцем.

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Керівників білоруського футболу розчарували результати національної збірної у першій частині відбору на Євро-2020. Вони домовилися з Кріушенком і його тренерським штабом про дострокове припинення співпраці.

Нагадаємо, після чотирьох турів євровідбору команда нашого сусіда не здобула жодного очка і посідає передостанню сходинку групи С.

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Білорусь Білорусь Євро-2020 Ігор Кріушенко Ігор Кріушенко
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