Гравці збірної Белізу пережили справжнє жахіття під час візиту до Гаїті.

Озброєні злочинці на мотоциклах влаштували засідку і перехопили автобус, який віз команду гостей до готелю.

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Один з нападників заліз у салон і наказав водію їхати за ними. На щастя, поліція дуже швидко відреагувала і змогла відбити автобус без жертв. Хтось з футболістів навіть встиг зняти зловмисників на телефон.

Додамо, що матч відбору на чемпіона світу між Гаїті і Белізом запланований на 25 березня. Гостьова Футбольна асоціація вже попросила ФІФА і КОНКАКАФ звернути увагу на інцидент і вжити додаткових заходів безпеки.

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