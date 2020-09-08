Збірна Бельгії виявила гравця з коронавірусом – заразився одноклубник Соболя
11:10 - Читать на русском
Збірна Бельгії також зазнала втрат через епідемію коронавірусу.
Позитивний тест на COVID-19 здав Брендон Мехеле, інформує офіційний Twitter "червоних дияволів".
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27-річного гравця відразу ізолювали від решти команди і відправили в розташування клубу. До слова, Мехеле разом з українцем Едуардом Соболем виступає за Брюгге.
Додамо, що підопічні Роберто Мартінеса завершать свій вересневий збір сьогодні домашнім матчем Ліги націй проти Ісландії.
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