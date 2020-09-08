Збірна Бельгії також зазнала втрат через епідемію коронавірусу.

Позитивний тест на COVID-19 здав Брендон Мехеле, інформує офіційний Twitter "червоних дияволів".

Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус і пропустить матч Франція – Хорватія

27-річного гравця відразу ізолювали від решти команди і відправили в розташування клубу. До слова, Мехеле разом з українцем Едуардом Соболем виступає за Брюгге.

Додамо, що підопічні Роберто Мартінеса завершать свій вересневий збір сьогодні домашнім матчем Ліги націй проти Ісландії.

Ліга націй: Польща з Кендзьорою здолала Боснію, феєрія Холанда і Ко в Белфасті, Австрія поступилася Румунії