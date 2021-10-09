Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес готовий обійтись без основних гравців у битві за третє місце Ліги націй.

Еден Азар, Томас Фокет і Ромелу Лукаку повернулися в розташування своїх клубів, інформує прес-служба "дияволів".

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Вінгера Реала та захисника Реймса відпустили заздалегідь, оскільки у них пошкодження. Про відсутність Лукаку стало відомо лише сьогодні, але причини такого рішення наразі не розголошені.

Додамо, що матч за третє місце і фінал Ліги націй відбудуться 10 жовтня. Бронзу розіграють Бельгія та Італія, а золото – Іспанія та Франція.

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