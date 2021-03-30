Набирають обертів протести проти нелюдських умов праці під час підготовки чемпіонату світу 2022 в Катарі.

Черговим учасником стала збірна Бельгії, гравці якої вийшли на поєдинок з білорусами у майках з написом "Футбол за зміни".

ЧС-2022, відбір: Мітровіч дублем приніс Сербії звитягу над Азербайджаном, Кіпр зняв скальп зі Словенії

"Ми активно виступаємо проти расизму і не ігноруємо проблеми в Катарі. Цією символічною акцією ми закликаємо міжнародні органи та всі футбольні федерації приєднатися до нас у протесті. Ми вимагаємо посилення заходів щодо поліпшення умов праці та прав людини в Катарі. Футбол має силу створювати позитивні зміни, давайте використаємо цю силу зараз!" – йдеться на сторінці збірної Бельгії у Twitter.

Раніше схожі акції влаштували Норвегія та Німеччина. Обурення європейських країн викликала інформація про смерті 6,5 тисяч мігрантів, які працювали для підготовки до проведення ЧС-2022 в Катарі.

ЧС-2022: динамівець проти Роналду, дуель конкурентів України, яка має шанс на перший тріумф – фішки 3-го туру відбору