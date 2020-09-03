Збірна Бельгії презентувала нову виїзну форму
Ще одна національна команда показала новий комплект екіпірування.
Королівська бельгійська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті презентувала комплект форми, в якому команда Роберто Мартінеса гратиме у гостьових матчах.
Борусія Д презентувала стильну чорну форму на наступний сезон
Екіпірування виконане в основному у білому кольорі з червоними і чорними вставками. Виробником форми виступила компанія Adidas. Дебютувати у нових обладунках бельгійці зможуть вже найближчої суботи – 5 вересня "червоні дияволи" у рамках першого туру Ліги націй зіграють у гостях з командою Данії.
Нагадаємо, збірна Бельгії у групі 2 ліги А позмагається з командами Англії, Данії та Ісландії.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй