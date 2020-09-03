Королівська бельгійська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті презентувала комплект форми, в якому команда Роберто Мартінеса гратиме у гостьових матчах.

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Екіпірування виконане в основному у білому кольорі з червоними і чорними вставками. Виробником форми виступила компанія Adidas. Дебютувати у нових обладунках бельгійці зможуть вже найближчої суботи – 5 вересня "червоні дияволи" у рамках першого туру Ліги націй зіграють у гостях з командою Данії.

Нагадаємо, збірна Бельгії у групі 2 ліги А позмагається з командами Англії, Данії та Ісландії.

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