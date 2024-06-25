Перед матчем з Україною "дияволи" мали кадрові проблеми. Очікувалося, що одразу троє гравців пропустять гру з командою Сергія Реброва.

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Як інформує Standaard, Тома Меньє відновився від пошкодження. Він приєднався до партнерів по національній команді на тренування і отримав аплодисменти від інших гравців. Аксель Вітсель – єдиний футболіст, який все ще не тренується з командою.

Варто нагадати, що проти України точно не зіграє Доді Люкебакіо. Вінгер перебрав жовтих карток і має відбути дискваліфікацію.

Зустріч України та Бельгії відбудеться 26 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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