Збірна Бельгії оригінальним відео з Азаром підтвердила продовження контракту з Роберто Мартінесом

Роберто Мартінес продовжить свою роботу на посаді головного тренера збірної Бельгії.

Новий контракт іспанського фахівця розрахований до 2022 року, інформує сайт Королівської федерації футболу Бельгії.

Лукаку намагається заснувати бельгійську колонію в Інтері, – GdS

Додатково був опублікований відеоролик за участі капітана "червоних дияволів" Едена Азара. Зірка Реала під час гри у симулятор FIFA отримує Мартінеса як головного тренера рідної збірної. Азар задоволений своїм вибором і відразу ділиться приємною новиною з іншим лідером Бельгії – Ромелу Лукаку.

Відзначимо, що саме бельгійці лідирують в рейтингу ФІФА. Роберто Мартінес очолив національну команду влітку 2016-го. Під його керівництвом Бельгія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2018 в Росії.

Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина