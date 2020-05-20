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Збірна Бельгії оригінальним відео з Азаром підтвердила продовження контракту з Роберто Мартінесом

12:13 102 Читать на русском
Збірна Бельгії оригінальним відео з Азаром підтвердила продовження контракту з Роберто Мартінесом
Азар і Мартінес / Reuters

Роберто Мартінес продовжить свою роботу на посаді головного тренера збірної Бельгії.

Новий контракт іспанського фахівця розрахований до 2022 року, інформує сайт Королівської федерації футболу Бельгії.

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Додатково був опублікований відеоролик за участі капітана "червоних дияволів" Едена Азара. Зірка Реала під час гри у симулятор FIFA отримує Мартінеса як головного тренера рідної збірної. Азар задоволений своїм вибором і відразу ділиться приємною новиною з іншим лідером Бельгії – Ромелу Лукаку.

Відзначимо, що саме бельгійці лідирують в рейтингу ФІФА. Роберто Мартінес очолив національну команду влітку 2016-го. Під його керівництвом Бельгія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2018 в Росії.

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Відеоновини Бельгія Бельгія Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Еден Азар Еден Азар
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