Товариський поєдинок 29 березня проти збірної Шотландії стане для 55-річного Фоди останнім у національній збірній. Наставник вирішив піти з посади після поразки від Уельсу в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу.

"Останні кілька днів я дуже багато думав. Несу повну відповідальність за невихід на чемпіонат світу. З великою честю і гордістю я тренував національну команду і залишуся великим уболівальником національної збірної.

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Хочу подякувати гравцям за більш ніж чотири чудові роки. На жаль, час, який ми провели разом, закінчився не надто вдало, тому що Австрія не змогла здійснити велику мрію. Мій наступник може розраховувати на команду з бездоганним характером, яка має великий потенціал для розвитку", – цитує тренера офіційний сайт футбольного союзу Австрії.

Фода очолив національну команду в 2018 році. Під його керівництвом австрійці вийшли у елітний дивізіон Ліги націй, а на Євро-2020 дісталися 1/8 фіналу, обігравши у груповому турнірі збірну України (1:0).

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