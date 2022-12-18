Збірна Аргентини не змогла уникнути втрат навіть в останні хвилини перед фіналом чемпіонату світу.

Лівий захисник Маркос Акунья був у попередньому старті, але на поле не вийде. Представник Севільї відчув фізичні проблеми під час розминки, інформує журналіст Гастон Едул.

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Акунья був основним гравцем Аргентини упродовж більшої частини Мундіалю, проте півфінал пропускав через перебір жовтих. Його підмінив Ніколас Тальяфіко і цілком гідно виступив у розгромі хорватів (3:0). Захисник Ліона відповідатиме за лівий фланг "альбіселесте" і цього разу.

Нагадаємо, стартовий свисток фіналу ЧС-2022 між Аргентиною і Францією на стадіоні Люсаїл Айконік пролунає о 17:00 за київським часом.

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