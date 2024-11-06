Збірна Аргентини визначилась із заявкою на матчі кваліфікації до ЧС-2026 – Мессі у списку
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні обрав список гравців, які зможуть зіграти у листопадових матчах відбору до ЧС-2026.
До заявки "альбіселесте" потрапили одразу 28 гравців, повідомляє прес-служба Аргентинської футбольної асоціації. Відзначимо присутність у списку Ліонеля Мессі.
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Голкіпери: Еміліано Мартінес, Вальтер Бенітес, Херонімо Рульї.
Захисники: Нахуель Моліна, Гонсало Монтієль, Крістіан Ромеро, Херман Песселья, Леонардо Балерді, Ніколас Тальяфіко, Неуен Перес, Лісандро Мартінес.
Півзахисники: Енцо Фернандес, Леандро Паредес, Есекієль Паласіос, Родріго Де Пауль, Алексіс Мак Аллістер, Джованні Ло Чельсо, Енцо Барренчеа, Тьяго Альмада, Факундо Буонанотте, Ніколас Пас.
Форварди: Ліонель Мессі, Алехандро Гарначо, Ніколас Гонсалес, Хуліан Альварес, Лаутаро Мартінес, Таті Кастельянос.
До слова, Аргентина 15 листопада зіграє з Парагваєм, а 20-го – проти Перу. Наразі Мессі і Ко очолюють турнірну таблицю відбору з 22 очками, відрив від другої Колумбії становить 3 пункти.
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