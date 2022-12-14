Аргентинські гравці з розмахом святкували вихід у фінал чемпіонату світу 2022 року.

У півфіналі "альбіселесте" розбили Хорватію з рахунком 3:0, а потім гучно відривалися в роздягальні. Серед великого багатства пісень знайшлося місце провокативній, інформує Marca.

Мессі прокоментував другий вихід у фінал ЧС: "Уявляю, яке божевілля твориться в Аргентині"

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Мессі поїхав до Ріо і залишився з кубком (Копа Амеріка-2021 – прим. Футбол 24)

Ми аргентинська банда і завжди будемо підтримувати своїх

Тому що у нас є мрія стати чемпіоном світу

Я такий, я аргентинець, су*их англійців з Мальвін (аргентинська назва Фолклендів) не забуваю

Я такий, я прийшов, щоб підтримати вас

Я прямую за Аргентиною всюди

Попереду у Мессі і компанії залишився один крок. Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня, а сьогодні у матчі Франція – Марокко визначиться суперник аргентинців.

Аргентина знищила Хорватію і вийшла у фінал ЧС-2022 – історичний Мессі кидає виклик Мбаппе, хоча Лео перевершили