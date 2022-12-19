Гравці збірної Аргентини не стали чекати на наступний офіційний матч, щоб приміряти нову форму з трьома зірками, які символізують три перемоги на чемпіонатах світу.

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Відразу після фінального свистка футболісти одягли на себе новий комплект святкової форми, інформує TYC Sports.

На новому дизайні форми третя зірка розмістилася не на одному рівні з двома попередніми – вона буде трохи вищою.

Крім третьої зірки по центру футболки з'явився золотий чемпіонський патч, подібний до патчу збірної Франції на ЧС-2022 – завдяки перемозі на ЧС-2018. На звороті оновленої футболки збірної Аргентини з'явився напис "Чемпіон світу" і три великі зірки. Але зрозуміло, що задня сторона футболки у офіційних матчах буде виглядати іншим чином.

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